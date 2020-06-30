Далай-лама презентовал вторую песню дебютного альбома
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Лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама презентовал вторую песню для своего дебютного музыкального альбома Inner World («Внутренний мир»). Новую композицию можно послушать на его YouTube-канале.
Композиция получила название One of My Favorite Prayers («Одна из моих любимых молитв»).
Первый сингл — Compassion («Сострадание») — дебютного альбома Далай-лама опубликовал в начале июня. Выход альбома Inner World, в который войдут 11 треков, запланирован на 6 июля – в этот день далай-лама отпразднует 85-летие. Прибыль от продажи диска пойдет на благотворительные цели.
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