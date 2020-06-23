Домогаров пожаловался на травлю после поста о Ефремове

Актер Александр Домогаров заявил о травле, отказавшись давать интервью в честь 20-летия сериала «Бандитский Петербург».

Об этом сообщает сайт kp.ru. «В связи с травлей у «народной массы» я не расположен давать интервью для «народных масс», — сказал он, назвав обращение к нему со стороны прессы высшим проявлением лицемерия и предательства. «Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся. Прощайте. Никогда больше не беспокойте», — отчитал он журналистов.

Ранее Домогаров опубликовал в Instagram пост, в котором отказывался выходить на сцену перед людьми, резко высказавшимися о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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