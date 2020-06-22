Создатели сериала с участием Ефремова опровергли слухи о замене актера

Создатели сериала «Вампиры средней полосы», в котором снимался Михаил Ефремов, находящийся под следствием по делу о смертельном ДТП, опровергли информацию о замене актерского состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера компании Yellow, Black and White Эдуарда Илояна.

«Никаких решений относительно замены актерского состава нами не принималось», — сказал Илоян.

По его словам, причиной остановки съемок сериала стала пандемия коронавируса.

Михаил Ефремов должен был сыграть главную роль в сериале «Вампиры средней полосы», однако в настоящий момент он находится под домашним арестом из-за уголовного дела по факту смертельного ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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