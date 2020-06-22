Адвокат рассказал, почему Ефремов сел пьяным за руль

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Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему его подзащитный сел пьяным за руль, передает «Собеседник».

По его словам, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому актер употребил алкоголь. В тот же день с Украины ему позвонил друг, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной в настоящее время закрыты, друг попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по возможности.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — добавил Пашаев.

Адвокат также отверг версию, согласно которой артист выпил из-за признания дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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