Названа причина приезда «уральского пельменя» в захваченный монастырь

Артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов был замечен в захваченном схиигуменом Сергием Среднеуральском монастыре, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал один из коллег Сергия Всеволод Могучев, Соколов приехал помолиться и навестить священнослужителя, уже несколько лет являющегося его духовником.

На службу в монастырь также приехал олимпийский чемпион — хоккеист Павел Дацюк. «У отца Сергия большое количество духовных чад. Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — уверен Могучев.

Ранее стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Игуменья Варвара (Крыгина), руководившая монастырем, покинула обитель вместе с сестрами.Территорию обители охраняют казаки. В СМИ появилась информация, что на место инцидента прибыли сотрудники ФСБ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-коллеги по «Уральским пельменям» отсудили у Нетиевского 2 миллиона

— Экс-директор «Уральских пельменей» подал многомиллионный иск к бывшим коллегам

— Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе