Дочь Ефремова прокомментировала появление артиста в Telegram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария отреагировала в Twitter на сообщения о том, что ее отец якобы зарегистрировался в Telegram и тем самым нарушил правила домашнего ареста, запрещающие ему пользоваться связью.

По словам Анны Марии, у ее отца сейчас нет мобильного телефона и он не пользуется социальными сетями, используя только мессенджер WhatsApp.

Девушка предположила, что телефон находится у менеджера артиста или его жены.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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