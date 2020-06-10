Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей

Певец Николай Расторгуев в беседе с изданием «Подъем» ответил на обвинения в растрате 200 млн руб., выделенных московской мэрией.

Он уточнил, что деньги лежат на специальном счету правительства Москвы и будут потрачены на реставрацию здания, в котором находится фонд певца. «Это вброс, чтобы все думали, куда дели деньги. Фонд получил субсидию из бюджета Москвы в 2018 году. Реставрация – долгий процесс, требующий большого количества согласований и экспертиз», — сказал Расторгуев, подчеркнув, что эти деньги нельзя украсть или направить на нецелевое использование.

Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.

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