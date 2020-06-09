Дело против Ефремова переквалифицировали после смерти пострадавшего в ДТП
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Дело против актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, после смерти пострадавшего переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД Москвы.
«Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи», — заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
Статья 264 УК РФ предполагает до 12 лет лишения свободы.
Ранее стало известно о смерти пострадавшего в ДТП с автомобилем Ефремова в центре Москвы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Полиция задержала актера Михаила Ефремова из-за ДТП в Москве
— Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель