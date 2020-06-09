Михаилу Ефремову грозит до 12 лет заключения из-за смерти пострадавшего в ДТП с ним

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, который устроил ДТП в центре Москвы, грозит до 12 лет лишения свободы после смерти пострадавшего водителя автофургона. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

До смерти пострадавшего полиция возбуждала против артиста уголовное дело, но по ч. 2 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Однако теперь его, скорее всего, переквалифицируют на ч. 3 ст. 264 УК России, уточнили агентству в полиции.

Таким образом, если ранее Ефремову грозило до семи лет лишения свободы, то в случае переквалификации дела актеру грозит уже до 12 лет заключения.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали, по некоторым данным, с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.

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