Зак Снайдер перекрасит «Лигу справедливости»

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Режиссер Зак Снайдер рассказал, что в режиссерской версии «Лиги справедливости» сменит цвет неба, сообщает ComicBookMovie.

В заключительном эпизоде фильма он «перекрасит» небо, которое в версии Джосса Уидона было красным, в синий цвет.

Ранее сообщалось, что переснимать «Лигу справедливости» Снайдер не будет, изменив некоторые диалоги.

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