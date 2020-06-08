Зак Снайдер перекрасит «Лигу справедливости»
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Режиссер Зак Снайдер рассказал, что в режиссерской версии «Лиги справедливости» сменит цвет неба, сообщает ComicBookMovie.
В заключительном эпизоде фильма он «перекрасит» небо, которое в версии Джосса Уидона было красным, в синий цвет.
Ранее сообщалось, что переснимать «Лигу справедливости» Снайдер не будет, изменив некоторые диалоги.
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