Режиссер «Чернобыля» займется первым эпизодом сериала «Одни из нас»

Шведский режиссер Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us (в России издается под названием «Одни из нас»).

Ренк ранее работал над сериалом «Чернобыль», над сценарием проекта «Одни из нас» также работает создатель «Чернобыля» Крейг Мазин, сообщает Discussing Film.

Сейчас идет обсуждение персонажей сериала. Когда начнутся съемки и состоится премьера, пока неизвестно.

