Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то «пропад». Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, ситуация вызывает беспокойство, так как Алибасову не свойственно исчезать, никого об этом не ставя в известность.
«Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все», — сказал Горожанкин.
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