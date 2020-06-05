Канье Уэст оплатит колледж дочери Джорджа Флойда

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст перечислил $2 млн родственникам погибшего в результате действий полиции Джорджа Флойда и других афроамериканцев, ставших жертвами насилия. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официального представителя музыканта.

В частности, средства Канье Уэста пойдут на оплату будущего обучения в колледже для шестилетней дочери Джорджа Флойда, отметил представитель певца.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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