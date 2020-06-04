Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.

В новом посте в Instagram он признался, что хранил эту тайну 11 лет. «В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни», — написал Александр Рыбак.

Сейчас Рыбак начал курс реабилитации с помощью врачей.

На «Евровидении-2009» белорус по происхождению Александр Рыбак представлял Норвегию. Он также выступал на конкурсе в 2018 году.

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