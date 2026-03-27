Вратарь сборной России Сафонов объяснил пропущенный от Никарагуа мяч

Виталий Тимкив/РИА Новости

Вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал пропущенный от команды Никарагуа мяч в товарищеском матче очень неприятным ударом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Противодействие ударам таким тяжело натренировать, в сборной мы играем специфическими мячами, тяжело предсказать траекторию, у него удар получился, поэтому гол», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в игре российские футболисты открыли уже на 3-й минуте, отличился Лечи Садулаев с передачи Константина Тюкавина. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На 45+3-й минуте Тюкавин реализовал пенальти, выведя сборную России вперед. На 83-й минуте отличился Александр Головин.

С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

