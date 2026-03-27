«Карпин все делает правильно»: тренер — о составе сборной России

Тренер Гладилин считает нормальными эксперименты Карпина с составом сборной
Эксперименты тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным с составом национальной команды являются нормальным явлением. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил ветеран «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин.

«Карпина критикуют за состав? Кто проявляет себя в чемпионате России, тех он и вызывает. А то, что он экспериментирует, дает возможность всем себя проявить, это нормально. У нас сейчас не стоит никаких сверхъестественных задач, отборочных игр нет. Так что, я думаю, он все делает правильно», — считает специалист.

В итоговый состав на мартовский сбор попал в общей сложности 31 футболист. Сборная России в первом товарищеском матче года на стадионе в Краснодаре обыграла соперников из Никарагуа со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. При этом почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут 31 марта в Санкт-Петербурге. Соперником российских футболистов станет сборная Мали.

Ранее Гладилин назвал причину, по которой сборная России пропустила гол от Никарагуа.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

