«Карпин все делает правильно»: тренер — о составе сборной России

Эксперименты тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным с составом национальной команды являются нормальным явлением. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил ветеран «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин.

«Карпина критикуют за состав? Кто проявляет себя в чемпионате России, тех он и вызывает. А то, что он экспериментирует, дает возможность всем себя проявить, это нормально. У нас сейчас не стоит никаких сверхъестественных задач, отборочных игр нет. Так что, я думаю, он все делает правильно», — считает специалист.

В итоговый состав на мартовский сбор попал в общей сложности 31 футболист. Сборная России в первом товарищеском матче года на стадионе в Краснодаре обыграла соперников из Никарагуа со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. При этом почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут 31 марта в Санкт-Петербурге. Соперником российских футболистов станет сборная Мали.

