На Камчатке банда подростков избила полуслепого инвалида

На Камчатке в поселке Тиличики шестеро подростков ворвались в квартиру 59-летнего инвалида по зрению и жестоко избили его. Об этом сообщает ИА «Кам24» .

Инцидент произошел в начале марта. Мужчина вместе с племянником выпивал дома, поле застолья хозяин заснул. Группа подростков ворвалась в квартиру и избила полуслепого мужчину до потери сознания, пострадавший госпитализирован.

Родственница мужчины написала заявление в полицию, но ей сообщили, что привлечь детей к ответственности не могут, так как им нет 14 лет. В прокуратуре подтвердили, что по предварительным данным подросткам ничего не грозит. По словам местных жителей, это не первый случай нападения в поселке: в марте подростки избили знакомую пострадавшего и юношу, который попал в больницу с сотрясением мозга.

До этого жители подмосковных Мытищ пожаловались на банду подростков. в группу входят около 20 человек, юноши нападают на прохожих и снимают избиения на камеру.

Ранее россиянин жестоко избил приятеля-инвалида и облил его кипятком.