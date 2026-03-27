«Выбор за Киевом»: госсекретарь США объяснил Украине позицию России по Донбассу

США объяснили Украине позицию России по Донбассу, но не отстаивают ее, теперь выбор за Киевом. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА НовостиТАСС.

«Мы заявили украинской стороне то, на чем настаивает российская сторона. Мы не отстаиваем это. Мы это им (властям в Киеве. — прим. «Газета.Ru») объяснили. Выбор делать им, а не нам», — уточнил Рубио.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил, что роль, которую играют Штаты, заключается в том, чтобы определить, чего хочет каждая сторона, «и посмотреть, возможно ли достичь компромисса».

«Решение в конечном счете принимать Украине. Если они не хотят принимать определенные решения, идти на определенные уступки, то война будет продолжаться. То же самое касается российской стороны», — сказал он.

Рубио также отметил, что американские власти предпримут усилия для того, чтобы «содействовать достижению возможного».

До этого Рубио заявил, что конфликт на Украине продолжится, если Киев не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки.

Ранее Рубио рассказал, когда завершится американская атака на Иран.

 
