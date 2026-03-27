Голова дроида C-3PO из «Звездных войн» продана за рекордную сумму на аукционе

Голова дроида C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» продана за $1 млн на аукционе, организованном аукционным домом Propstore. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

«Светящаяся голова C-3PO из культового научно-фантастического фильма Джорджа Лукаса 1980 года « Звездные войны : Империя наносит ответный удар» была продана за 1 058 400 долларов с учетом комиссии покупателя. Это был самый крупный лот на аукционе на данный момент, превзошедший по цене предметы из таких фильмов, как «Челюсти» , трилогия «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Топ Ган», «Бэтмен: Начало» и многих других», — говорится в сообщении.

До этого американский актер Харрисон Форд рассказал о том, как 15 лет совмещал актерскую карьеру с работой плотника — до тех пор, пока не получил роль в «Звездных войнах». Впоследствии его наградили премией «За жизненные достижения». Этот приз вручается представителям киноиндустрии, которые воплощают в себе «идеалы актерской профессии». Как отметило издание, во время своей речи Форд едва сдерживал слезы.

Ранее хлыст Индианы Джонса купили за $525 тысяч.

 
