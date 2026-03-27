СКА переиграл ЦСКА в третьем матче Кубка Гагарина

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 1:0. Единственную шайбу в этом матче забросил Джозеф Бландизи на 24-й минуте, его ассистентами выступили Егор Савиков и Марат Хайруллин.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу московского клуба, первые две игры ЦСКА выиграл в Москве. Четвертый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 29 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Пятый матч серии пройдет уже в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 31 марта, время его начало будет известно позднее.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занял четвертое место в таблице Западной конференции, а СКА — пятое.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Спартак» сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

 
