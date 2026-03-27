Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирске спасатели откопали из сугроба 11-летнего школьника

В Новосибирске школьник застрял в сугробе и сам позвонил спасателям
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Новосибирске спасатели вызволили 11-летнего мальчика, который застрял ногой в сугробе и не мог выбраться. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел 26 марта. Ребенок играл на улице, и увяз в снегу. Мальчик сам позвонил спасателям и попросил о помощи. На вызов выехал экипаж «Вега-3». Прибыв на место, спасатели откопали школьника и помогли ему выбраться. Медицинская помощь школьнику не потребовалась.

До этого в Казани двое детей застряли в сугробе после прыжков с многоэтажки. На помощь детям прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили малолетних из западни. Особые сложности возникли с 13-летним мальчиком, ноги которого оказались глубоко в снежной массе — его пришлось откапывать. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Камчатке мальчик провалился в сугроб, его спас школьник.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
