В Новосибирске спасатели откопали из сугроба 11-летнего школьника

В Новосибирске школьник застрял в сугробе и сам позвонил спасателям

В Новосибирске спасатели вызволили 11-летнего мальчика, который застрял ногой в сугробе и не мог выбраться. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел 26 марта. Ребенок играл на улице, и увяз в снегу. Мальчик сам позвонил спасателям и попросил о помощи. На вызов выехал экипаж «Вега-3». Прибыв на место, спасатели откопали школьника и помогли ему выбраться. Медицинская помощь школьнику не потребовалась.

До этого в Казани двое детей застряли в сугробе после прыжков с многоэтажки. На помощь детям прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили малолетних из западни. Особые сложности возникли с 13-летним мальчиком, ноги которого оказались глубоко в снежной массе — его пришлось откапывать. В результате случившегося никто не пострадал.

