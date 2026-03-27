Тренер назвал причину, по которой сборная России пропустила гол от Никарагуа

Сборная России пропустила мяч от команды Никарагуа из-за несыгранности игроков и из-за недооценки соперника. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил ветеран «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин.

«Игра удалась. Был хороший матч, приехала хорошая команда, которая достойно выглядела. У нас по возможности всем дали поиграть. Я доволен игрой и тем, что ребята выложились.

Не создалось ли впечатления, что наши ребята были немного растеряны из-за того, что не знали соперника? Естественно: когда соперник неизвестен, могут быть сюрпризы. Сборная Никарагуа сыграла очень хорошо. А гол, который Россия пропустила, стал следствием несыгранности, невнимательности, небольшой расслабленности. Видимо, не хватило концентрации. Все-таки Никарагуа очень далеко в рейтинге ФИФА — могла сыграть роль психология», — заметил специалист.

Сборная России в первом товарищеском матче года на стадионе в Краснодаре обыграла соперников из Никарагуа со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. При этом почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса.

Ранее Дзюба опубликовал загадочный пост перед матчем сборной России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!