Алсу впервые показала маленького сына
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми.
Она впервые решилась показать младшего из детей — сына Рафаэля. Дочки певицы Микелла и Сафина сидят лицом к камере, мальчик повернут к снимающему спиной. «Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото!» – подписала Алсу снимок, приуроченный ко Дню защиты детей.
Алсу родила троих детей в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Фанаты часто спрашивали ее, когда она покажет младшего ребенка — его портреты не появлялись в соцсетях звезды, хотя фото старших сестер Рафаэля она публикует регулярно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Алсу и Винокур обратились к переболевшей пневмонией Бабкиной
— Мужа Алсу спросили о долгах по аренде
— Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ