Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми.

Она впервые решилась показать младшего из детей — сына Рафаэля. Дочки певицы Микелла и Сафина сидят лицом к камере, мальчик повернут к снимающему спиной. «Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото!» – подписала Алсу снимок, приуроченный ко Дню защиты детей.

Алсу родила троих детей в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Фанаты часто спрашивали ее, когда она покажет младшего ребенка — его портреты не появлялись в соцсетях звезды, хотя фото старших сестер Рафаэля она публикует регулярно.

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