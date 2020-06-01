Девушка Илона Маска выставила на продажу часть своей души

Певица и художница Граймс (Клэр Буше) выставила на продажу часть свей души. Об этом сообщает Bloomberg.

Она вместе с юристом составила договор о продаже души. По словам Граймс, она не хотела, чтобы часть ее души кто-то покупал, поэтому решила назначить цену в $10 млн.

Это произведение она выставила на сайте онлайн-аукциона, где выставлены другие ее работы.

Художница считает, что данная акция символизирует то, что с каждым проданным произведением художник отдает часть своей души.

Ранее сообщалось, что Граймс родила ребенка от главы компании SpaceX Илона Маска.

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