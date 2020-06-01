Умер художник Христо Явашев

В возрасте 84 лет скончался американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на совместном сайте Явашева и его покойной жены и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.

Сообщается, что художник, известный как Христо, умер от естественных причин в воскресенье, 31 мая 2020 года, в собственном доме в Нью-Йорке.

Явашев был одним из самых известных представителей жанра лэнд-арт. Он получил всемирную славу как «виртуоз обертки», в которую он упаковывал в кусок ткани известные объекты. Среди его работ — «Обернутый Рейхстаг» в Берлине, «Ворота» в Центральном парке Нью-Йорка, «Обернутый берег» в Сиднее.