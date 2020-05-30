Редкие снимки Джона Леннона со своим убийцей показали в Сети

В Сети появились ранее не опубликованные редкие снимки бывшего участника группы Beatles Джона Леннона со своим убийцей Марком Чапменом. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на одной из фотографий запечатлен момент, когда Леннон дает Чапмену автограф.

Снимок был сделан 8 декабря 1980 года фотографом и другом музыканта Полом Горешем, который увидел Леннона на улице случайно.

Спустя несколько часов 25-летний Чапмен убьет подписавшего ему альбом Леннона возле дома музыканта в Нью-Йорке.

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