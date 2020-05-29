Еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, сообщает New York Daily News.

Сейчас обвиняющим его анонимным женщинам 70, 43, 38 и 35 лет. Одна из них в 1994 году, когда, по ее словам, произошло преступление, была 17-летней.

Утверждается, что Вайнштейн заманил подростка к себе в отель под видом деловой встречи и встретил ее обнаженным, принудил к оральному сексу, а после изнасиловал. После он проверил ее документы и заявил, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, она никогда не будет сниматься в кино, а его помощники навредят ей и ее семье.

Сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23-летнее тюремное заключение за сексуальные преступления.

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