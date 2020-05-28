Куклачев предложил обнищавшим звездам «срезать жир»

Дрессировщик Юрий Куклачев в интервью с изданием «Собеседник» прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские звезды на фоне пандемии коронавируса оказались в чудовищном материальном положении.

Он отметил, что многим простым людям сейчас нечего есть. «Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир», — иронично отнесся к «обнищавшим» артистам он.

Также он предложил не обращать внимания на жалобы артистов. «Огромные день за выступления, а сами мозги людям пудрят», — охарактеризовал Куклачев звезд, поющих под фонограмму.

Ранее слова Пригожина критике подверг Сергей Шнуров.

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