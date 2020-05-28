Генри Кавилл может снова сыграть Супермена

Актер Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в новом фильме по комиксам DC, передает Deadline.

Утверждается, что Кавилл ведет об этом переговоры со студией Warner Bros. Вероятно, проект не будет сиквелом «Человека из стали» (2013 год). Возможно, Кавилл появится в роли Супермена в продолжении комедийного боевика Дэвид Ф. Сандберг «Шазам», «Черном Адаме» или «Аквамене 2».

Пока работа над этими проектами не ведется.

Последней громкой ролью Генри Кавилла стал Ведьмак в фантастическом сериале Netflix.

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