Михаил Ефремов заявил о превращении артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов рассказал о том, как на артистов повлияли ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, ситуация, сложившаяся из-за с COVID-19 в России, «не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила» артистов «в дармоедов».

«Театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — сказал Ефремов.

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