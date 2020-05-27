Путин поздравил Российскую национальную библиотеку с 225-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 225-летием и с Общероссийским днем библиотек Российскую национальную библиотеку.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Путин напомнил, что создание Российской национальной библиотеки неразрывно связано с именами выдающихся государственных деятелей, литераторов, издателей, которые заложили основы библиотечного дела в стране. «РНБ является нашим бесценным национальным достоянием», — подчеркнул он, пожелав коллективу успехов и реализации намеченных планов.

При этом, добавил президент, и сейчас РНБ является современным информационным центром, где работают квалифицированные специалисты и царит атмосфера созидания и творчества.