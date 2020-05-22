Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг — историю о волшебнике Гарри Поттере.

«Это истинное место рождения »Гарри Поттера», если вы определяете «место рождения» как место, где я впервые дотронулась ручкой до бумаги», написала Роулинг, прикрепив к посту фотографию небольшого лондонского дома.

По ее словам, первые строчки популярной истории были написаны в съемной комнате, расположенной над спортивным магазином. Здесь, на перекрестке Клэпхем, «были заложены первые кирпичи Хогвартса».

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