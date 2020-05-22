Киркоров рассказал о первом столкновении с Пугачевой

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров празднует 35-летие творческой деятельности.

35 лет назад, рассказал певец в Instagram, он впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады. До этого в том же театре он впервые «столкнулся» со своей тогда будущей, а ныне бывшей супругой — певицей Аллой Пугачевой. «Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт «Женщина, которая поет» Аллы Пугачевой в 1979 году», — вспоминает он.

Филиппу Киркорову 53 года. Он был женат на Алле Пугачевой с 1994 по 1995 год.

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