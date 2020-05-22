Экс-супруг Лолиты отказался комментировать госпитализацию

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в беседе с «Пятым каналом» отказался комментировать сообщения о том, что попал в больницу с травмами неизвестного происхождения.

Спортсмен заявил, что у него все хорошо. «Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке», — сказал он.

Ранее Иванов попал в клинику с травмами разной степени тяжести. Следователи предполагают, что он мог попасть в ДТП или быть избитым.

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