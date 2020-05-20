Полиция рассказала об обстоятельствах смерти звезды «Сумерек»

Полиция подтвердила смерть актера из «Сумерек» Грегори Тайри Бойса и его подруги, сообщает CNN.

Обстоятельства смерти полиция не сочла подозрительными. «Это не криминальный инцидент», — уточнил офицер полиции Лас-Вегаса.

Тела Бойса и его девушки были найдены в квартире актера в Лас-Вегасе. Перед гибелью Бойс планировал запустить собственный ресторан. У него осталась 10-летняя дочь Алайя, у его подруги остался маленький сын.

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