Полиция рассказала об обстоятельствах смерти звезды «Сумерек»
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Полиция подтвердила смерть актера из «Сумерек» Грегори Тайри Бойса и его подруги, сообщает CNN.
Обстоятельства смерти полиция не сочла подозрительными. «Это не криминальный инцидент», — уточнил офицер полиции Лас-Вегаса.
Тела Бойса и его девушки были найдены в квартире актера в Лас-Вегасе. Перед гибелью Бойс планировал запустить собственный ресторан. У него осталась 10-летняя дочь Алайя, у его подруги остался маленький сын.
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