Татьяне Васильевой грозит штраф за побег из больницы

Народной артистке России Татьяне Васильевой грозит штраф в размере 5 тыс. руб. из-за побега из больницы, передает НТВ.

У госпитализированной с сильным кашлем 73-летней актрисы подозревали коронавирус, но она сбежала, не дожидаясь результата анализов. Сама актриса говорит, что ей диагностировали двустороннюю пневмонию, и лечится антибиотиками. «Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти — и все, все карантины мои закончились», — уточнила Васильева.

Она оправдывает свой поступок тем, что боялась заразиться от по-настоящему заболевших коронавирусом пациентов.

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