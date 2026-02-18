Размер шрифта
Мединский подтвердил проведение закрытых переговоров в Женеве

Мединский подтвердил, что в Женеве провел закрытую встречу с украинской стороной
Dilara Senkaya/Reuters

Помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Женеве, подтвердил проведение закрытых переговоров с украинской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, с украинской», — сказал Мединский журналистам.

До этого о закрытой встрече писало ТАСС, ссылаясь на источник. Сообщалось, что переговоры прошли в отеле InterContinental и длились два часа.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине.
 
