Стало известно, почему мы до сих пор не получили сигналов от инопланетян

Десятилетиями астрономы ищут признаки внеземных технологий — радиосигналы, лазерные вспышки или избыток тепла от гипотетических мегаструктур. Однако новое теоретическое исследование поставило вопрос иначе: если сигналы уже доходили до Земли и остались незамеченными, насколько вероятно, что мы обнаружим их сейчас? Клаудио Гримальди из Федеральной политехнической школы Лозанны оценил, сколько инопланетных сигналов должно было пройти мимо Земли, чтобы мы могли поймать их сегодня. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

С 1960 года, когда стартовал первый эксперимент SETI, ученые сканируют Млечный Путь в поисках техносигнатур — измеримых признаков развитых технологий за пределами Земли. Это могут быть искусственные радиопередачи, лазерные маяки или тепловые следы крупных инженерных сооружений.

Для обнаружения сигнала должны выполниться два условия: он должен физически достичь Земли, а наши приборы — оказаться достаточно чувствительными и направленными в нужную сторону, чтобы его зафиксировать. Сигнал может пройти через нашу область космоса, но остаться незамеченным — быть слишком слабым, кратковременным или «утонуть» в фоновом шуме.

Гримальди задался вопросом: если за последние 60 лет такие сигналы действительно пересекали Землю, сколько их должно было быть, чтобы сегодня вероятность обнаружения была высокой?

В своей модели он рассматривал техносигнатуры как излучения гипотетических технологических цивилизаций где-то в пределах Галактики. Сигналы распространяются со скоростью света и могут существовать от нескольких дней до тысяч лет. Используя байесовский статистический подход, ученый связал три параметра: число прошлых «контактов», среднюю продолжительность сигнала и расстояние, на котором современные или ближайшие по времени инструменты способны его зафиксировать.

Расчеты показали, что для высокой вероятности обнаружения в пределах нескольких сотен или тысяч световых лет сегодня Землю должно было пересечь огромное количество сигналов. В ряде сценариев это число становилось столь большим, что превышало бы количество потенциально обитаемых планет в этом объеме Галактики. Такие варианты признаны крайне маловероятными.

Более реалистичной картина становится лишь при поиске на расстояниях в несколько тысяч световых лет и более — если техносигнатуры долговечны и распространяются по всей Галактике. Но даже в этом случае в любой момент времени можно ожидать лишь единичные обнаружимые сигналы.

Ученый подчеркнул: тот факт, что сигналы могли проходить мимо незамеченными, не означает, что открытие «не за горами». Если внеземные технологии существуют, они, вероятно, редки, далеки или долговременны. Это делает поиск не вопросом удачи, а долгосрочной стратегией.

Ранее в далекой галактике обнаружили молекулы жизни.