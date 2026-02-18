Размер шрифта
Общество

Пожарные спасли лебедя из замерзшего пруда

UPI: в США спасли лебедя из замерзшего пруда
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожарные в США спасли лебедя из замерзшего пруда, пишет UPI.

Экстренные службы в штате Нью-Йорк пришли на помощь лебедю, который оказался в ловушке на замерзшем пруду. Птица приземлилась на ледяную поверхность, однако из-за сильных морозов ее задняя часть примерзла ко льду.

На опубликованных кадрах видно, как спасатель в защитной экипировке заходит в холодную воду, осторожно пробирается по льду, аккуратно поднимает птицу и переносит ее на берег.

После спасения лебедя доставили в реабилитационный центр Animal Nation, где ему оказали ветеринарную помощь и обеспечили дальнейшее восстановление.

Специалисты напоминают, что в период сильных морозов дикие водоплавающие птицы особенно уязвимы и могут нуждаться в помощи.

Ранее в США спасли шесть щенков, объевшихся наркотиков. Приют, в котором содержатся животные, сообщил о большом количестве запросов на их усыновление.

