Пожарные спасли лебедя из замерзшего пруда

UPI: в США спасли лебедя из замерзшего пруда

Пожарные в США спасли лебедя из замерзшего пруда, пишет UPI.

Экстренные службы в штате Нью-Йорк пришли на помощь лебедю, который оказался в ловушке на замерзшем пруду. Птица приземлилась на ледяную поверхность, однако из-за сильных морозов ее задняя часть примерзла ко льду.

На опубликованных кадрах видно, как спасатель в защитной экипировке заходит в холодную воду, осторожно пробирается по льду, аккуратно поднимает птицу и переносит ее на берег.

После спасения лебедя доставили в реабилитационный центр Animal Nation, где ему оказали ветеринарную помощь и обеспечили дальнейшее восстановление.

Специалисты напоминают, что в период сильных морозов дикие водоплавающие птицы особенно уязвимы и могут нуждаться в помощи.

