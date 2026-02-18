Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026

Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026

Российский фигурист Петр Гуменник не вошел в число участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Милане.

В список участников показательной программы вошли победитель Олимпиады в одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров, Юма Кагияма, Сун Сато, Чха Чжун Хван, Адам Сяо Хим Фа, Илья Малинин и Даниэль Грассль.

Изначально в СМИ появилась информация, что фигурист выступит на показательных прокатах Олимпийских игр, однако позднее сам фигурист заявил, что официального приглашения он не получал.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей нужно научиться стратегии у Гуменника.