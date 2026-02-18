Размер шрифта
Арестович оценил идею России о внешнем управлении на Украине

Арестович назвал не самым худшим вариантом внешнее управление над Украиной
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала назвал идею введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН «не самым худшим вариантом».

«Россияне никогда просто так ничего не заявляют. Это не украинская хаотическая коммуникация, у них все строго по чину. Они показывают диапазон возможных договоренностей. Если бы на Украине ввели внешнее управление, это был бы не самый худший вариант. Тем более дипломатия мыслит прецедентами. Такое уже было в Югославии бывшей. Условный «косовский» вариант вполне возможен», — порассуждал Арестович.

До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде разъяснили предложение России по внешнему управлению Украиной.
 
