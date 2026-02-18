Литва подала обращение в ICAO по инцидентам с метеозондами из Белоруссии

Литва обратилась в ICAO из-за инцидентов с метеозондами из Белоруссии

Литва пожаловалась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) по поводу несанкционированных прилетов воздушных шаров и метеорологических зондов, с помощью которых из Белоруссии в Литву перебрасываются контрабандные сигареты. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, передает ТАСС.

«Литва официально обратилась в ICAO с предоставлением собранных доказательств нарушения нашего воздушного пространства со стороны Белоруссии», — отметила она.

По ее словам, эти инциденты имеют не разовый характер, сказываются на гражданской авиации страны, а также угрожают международной авиационной безопасности.

В Литве отметили, что надеются на «четкую международную оценку и принципиальный ответ» на действия соседней страны, «нарушающей международной право в сфере авиации».

7 февраля сообщалось, что за сутки в Литве приземлились семь метеозондов с контрабандными сигаретами, предположительно запущенных из Белоруссии. Это стало рекордом 2026 года.

В ведомстве уточнили, что перехваченные метеозонды, которые пограничники успели забрать до появления контрабандистов, доставили в Литву 12,7 тыс. пачек сигарет. Направление полета — из Белоруссии — было установлено по геолокации.

Ранее в Вильнюсе упал метеорологический зонд с грузом.