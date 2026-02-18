Размер шрифта
В Кузбассе мужчина не выжил после падения снега с крыши

В Кузбассе мужчину придавило упавшим с крыши снегом
СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу

В Анжеро-Судженске пенсионера придавило снегом, рухнувшим с крыши частного дома, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

Инцидент произошел во дворе частного дома по улице Пугачева, на пожилого мужчину обрушилась снежная масса с крыши. Пострадавший не выжил. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Пермском крае ребенок получил перелом позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега. Мальчик проходил мимо, когда его завалило снегом. Представитель управляющей компании, обслуживающей дом, заявила, что их специалисты не обязаны полностью очищать крышу от снега. Похожий случай произошел в Башкирии, пенсионерка получила травмы из-за рухнувшей с крыши глыбы льда.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.
 
