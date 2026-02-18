Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

Певица Лариса Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистка хочет оформить товарный знак «Лариса Долина: сохранить и приумножить». Mash отметил, что адресом для ответа указан дом в Ксеньинском переулке. Там находится квартира, которую певица продала под влиянием мошенников.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

4 февраля риелтор Алена Радыш в беседе с kp.ru оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период. По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость жилья площадью 236 кв. м составляет 424 800 000 рублей.

