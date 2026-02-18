Двойник Гуфа украл коня в центре Москвы

Двойник рэпера Гуфа Алексея Долматова (Гуф) украл деревянного коня в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Канал опубликовал ролик, в котором неизвестный ворует элемент декора цветочного магазина. Мужчина в видео очень похож на Гуфа. Владельцы точки просят вернуть коня на место. Иначе они намерены обратиться в полицию.

14 января Гуф впервые прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела. Он не признал свою вину и не согласился. Рэпер не стал общаться с журналистами после завершения первого заседания по делу о грабеже.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Ранее прокурор запросил наказание для Гуфа за драку в бане.