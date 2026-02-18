Размер шрифта
Вучич допустил вступление Сербии в ЕС без права вето

Вучич заявил, что членство Сербии в ЕС без права вето является приемлемым
Darko Vojinovic/AP

Так называемое условное членство Сербии в Европейском союзе без права вето является приемлемым для страны. Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил сербский президент Александар Вучич.

Также он сказал, что более важный аспект для Белграда в вопросе членства в Евросоюзе — «внутренний рынок» сообщества, а также «свободное перемещение товаров, людей и капитала».

«Это основные ценности, которые мы хотим достичь благодаря членству в ЕС», — отметил глава государства.

27 января Вучич заявил, что главными проблемами для вступления Сербии в Евросоюз являются отношения ее с Россией и с частично признанной республикой Косово

Также он рассказал, что лидер одной из европейских стран предлагал ему закрыть российские СМИ Russia Today и Sputnik в Сербии в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции.

6 января бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС требует от его страны предать Россию в обмен на евроинтеграцию.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».
 
