Общество

В России утвердили первые школьные учебники по ИИ

Российские школьники с 5 класса начнут изучать курс по искусственному интеллекту
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России включило в федеральный перечень учебников первый масштабный школьный курс по искусственному интеллекту.

Учебники «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся 5–6, 7–8 и 9 классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение». Уже в 2026 году они станут доступны школам по всей стране.

Председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что сегодня дети рано начинают взаимодействовать с ИИ.

«Новые учебные пособия нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически», — сказал он.

Он подчеркнул, что заинтересованные школьники смогут углублять знания и создавать собственные решения на базе нейросети GigaChat.

«Первые в России школьные учебники по ИИ — это инвестиция в будущее, важный вклад в развитие конкурентоспособности страны и укрепление ее технологического суверенитета», — подчеркнул Ведяхин.

К учебникам прилагаются видеоматериалы и интерактивные тесты. На специальной цифровой образовательной платформе учащиеся могут выполнять практические задания в российских генеративных нейросетях. Кроме того, педагоги получат подробные методические рекомендации, что обеспечит качественную подготовку к занятиям.

Гендиректор Альянса в сфере ИИ Валерия Воробьева назвала выпуск учебников «стратегическим шагом страны к формированию поколения ответственных пользователей ИИ». По ее словам, материалы дадут школьникам комплексное понимание технологий — от преимуществ до этических и безопасных рамок их применения.

«Альянс в сфере ИИ видит свою задачу в том, чтобы использование технологий ИИ было грамотным и осознанным и способствовало наращиванию человеческого потенциала нашей страны», — сказала она.

В свою очередь, главред «Просвещения» Надежда Колесникова отметила, что общество уже сформировало запрос на обучение детей современным технологиям.

«Уверены, что с помощью наших учебников школьники научатся использовать эти технологии безопасно и с пользой для себя», — отметила она.
 
