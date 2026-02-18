Размер шрифта
«Ренессанс капитал» закрыл сделку по покупке Ситибанка

«Ренессанс капитал» закрыл сделку по покупке российской «дочки» Citigroup
Shutterstock/FOTODOM

«Ренессанс капитал» закрыл сделку по покупке 100% АО КБ «Ситибанк», российской дочерней структуры Citigroup. Об этом сообщили в пресс-службе «Ренессанс капитала».

«Стороны получили все необходимые согласования и одобрения в России и за рубежом. Расчеты по сделке произведены, смена собственника произошла. Отлагательные условия по сделке отсутствуют. Цена сделки и другие конфиденциальные условия не раскрываются», — говорится в заявлении.

Уточняется, что банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы «Ренессанс капитал» и продолжит обслуживать своих клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и других стран.

12 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Решение было принято в рамках исполнения президентского указа от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

До этого Ситибанк предупредил клиентов о том, что с 1 ноября прекращается начисление процентов по депозитам и открытие новых вкладов, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов, а также попросили их как можно скорее перевести остатки средств в другую финансовую организацию.

Ранее в Кремле объяснили, почему Путин разрешил сделку с акциями Ситибанка.
 
