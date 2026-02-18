В марте между Москвой и Эль-Кувейтом запустят прямые авиарейсы

Минтранс России: Kuwait Airways с 16 марта начнет полеты из Эль-Кувейта в Москву

Авиакомпания Kuwait Airways в марте запустит рейсы между Эль-Кувейтом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России в официальном канале в мессенджере Max.

«В Россию начнет летать национальный перевозчик Кувейта. К полетам между аэропортом Кувейт и московским Домодедово с 16 марта, трижды в неделю, допущена ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что достичь соответствующих договоренностей удалось благодаря работе специалистов Росавиации и Минтранса. Ожидается, что Kuwait Airways на рейсах в российскую столицу будет использовать в основном самолеты Boeing 777-300ER.

В настоящее время у жителей России есть возможность улететь прямыми рейсами в 41 иностранное государство, подчеркнули в ведомстве.

16 февраля пресс-секретарь министерства транспорта Словакии Петра Полячикова в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» рассказала, что республика готова возобновить прямое авиасообщение с Россией. Однако это может произойти только в случае снятия санкций, введенных Европейским союзом.

Ранее в МИД России заявили о готовности возобновить авиасообщение с США.