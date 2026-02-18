Размер шрифта
В Иране заявили о заинтересованности в импорте газа из РФ

Иран заинтересован в импорте газа из России, несмотря на свою рекордную добычу
Shutterstock/FOTODOM

Иран по-прежнему заинтересован в закупках газа из России. Об этом заявил министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Иран предпринимает «все шаги» для увеличения добычи газа.

«Сейчас она на рекордном уровне — 750 млн куб. метров в сутки. Но, поскольку есть необходимость из-за дисбаланса, который существует в нашей стране, мы все равно ищем возможности для импорта газа из Российской Федерации», — сказал министр.

Также он отметил, что Тегеран приветствует российские компании, заинтересованные в инвестициях и развитии нефтяных и газовых месторождений Ирана.

Как заявили в Минэнерго РФ по итогам 19-го заседания МПК, «стороны отметили взаимную заинтересованность в импорте газа из России». В ведомстве отметили, что переговоры в этом направлении «близки к завершению, сторонами обсуждаются договорённости по нескольким пунктам, которые могут быть окончательно согласованы в ходе отдельных встреч».

До этого газета The Wall Street Journal написала, что Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США.

По информации издания, Исламская Республика на сегодня является единственной страной, не обладающей ядерным оружием, которой удалось добиться обогащения урана на 60%. Для производства термоядерного заряда обогащение должно достигать не менее 90%.

Ранее в Госдуме рассказали, защитит ли Россия Иран от США.
 
